Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,28 yükselişle 1968 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1974 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 490 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 60 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin, emtia fiyatlarının üzerinde etkili olduğunu kaydederek, artan risk algısının, güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ifade etti.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının, yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Fed'in toplantı tutanaklarının, gelecek dönem politikalarına yönelik ipuçları verebileceğini bildirdi.

Analistler, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporunun önemine de dikkati çekerek, bugün ülkede açıklanacak JOLTS açık iş sayısının da istihdam piyasasına ilişkin fikir verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, martta yüzde 77 ihtimalle ilk faiz indirimini yapacağı öngörülüyor.

Günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 80 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 50 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktardı.