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Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 4 Ocak 2024 altın fiyatları…

04 Ocak 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 04 Ocak 2024 | 11:00
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 4 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,73 düşüşle 1953 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 2 bin 47 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırdığını belirtti.

Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklense de bunun zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, artan jeopolitik riskler güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin hafta başında yüzde 85 seviyesinde olduğunu belirten analistler, bu ihtimalin tutanakların ardından yüzde 70'e gerilediğini ifade etti.

Tutanakların yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonda ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla sıkılaşma olasılığının da devam ettiğini yineledi. Barkin, ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" daha olası göründüğünü ancak kesin olmadığını kaydetti.

Öte yandan, dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede JOLTS açık iş sayısı geçen yıl kasımda 8 milyon 790 bine gerileyerek Mart 2021'den sonraki en düşük seviyeyi kaydetti.

Analistler, söz konusu verinin iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret ettiğini belirterek, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve yarın yayınlanacak istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin de Fed'in gelecek dönem izleyeceği politikalara ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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