ARA
Bist 100
7559,72
0,16%
Bist 100
Dolar/TL
29,841
0,2808%
Dolar/TL
Euro/TL
32,5756
-0,3339%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0916
-0,3023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,72
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ocak 2024 altın fiyatları…

05 Ocak 2024 | 11:04
Son Güncellenme: 05 Ocak 2024 | 11:13
0
Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1960 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün yatay seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1960 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 artışla 2 bin 45 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.

Öte yandan, bugün ABD'de açıklanacak verilerin ardından iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha fazla bilgi sağlanacağını dile getiren analistler, verinin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 40 ve 2 bin 30 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,72 0,1%
  • ALTIN ONS 2039,57 -0,17%
  • BIST 100 7559,72 0,16%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,841 0,2808%
  • EURO/TURK LIRASI 32,5756 -0,3339%
  • EURO/USD 1,0916 -0,3023%
  • INGILIZ STERLINI 1,26623 -0,17384%
  • JAPON YENI 145,218 0,432%
  • KANADA DOLARI 1,33732 0,15353%
  • RUS RUBLESI 91,0175 -0,364%
Günün En Çok Okunanları
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Tosyalı, yurt dışında şirket satın aldı
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları bilirkişi raporunda: "Ye ye bitmedi mi, kaç para aldılar"
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Şimşek'ten çağrı: 'Bu dönemde neye yatırım yapılır? Gelin...'
Elon Musk'a göre insanlığın önündeki en önemli sorun
Dünyanın en güvenli 25 havayolu şirketi: THY de listede
Koç Holding'ten sağlık alanında yeni satın alma
Bakan Şimşek'ten faiz ve emtia yorumları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL