ARA
Bist 100
8467,61
1,45%
Bist 100
Dolar/TL
30,3471
0,0817%
Dolar/TL
Euro/TL
32,8879
-0,1682%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
-0,1525%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1981,91
0,74%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Ocak 2024 altın fiyatları…

29 Ocak 2024 | 10:55
Son Güncellenme: 29 Ocak 2024 | 11:05
Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1982 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 düşüşle 1962 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 1 artışla 1982 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 31 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in çarşamba günü politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Mayıs toplantısında Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, mart ayına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını ancak enflasyonist baskıların yavaşladığının dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimalini artırdığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayisi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1981,91 0,74%
  • ALTIN ONS 2031,31 0,63%
  • BIST 100 8467,61 1,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,903 -0,12%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34345 -0,07995%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,6725 -0,5641%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3471 0,0817%
  • EURO/DOLAR 1,0838 -0,1525%
  • EURO/TURK LIRASI 32,8879 -0,1682%
  • STERLIN/DOLAR 1,27114 0,07637%
Günün En Çok Okunanları
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.01.2024)
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
3 Çinli otomotiv devi Türkiye'de üretime göz kırptı!
3 Çinli otomotiv devi Türkiye'de üretime göz kırptı!
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (28.01.2024)
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Pandemide fabrikadan çıkarıldı, işsiz kaldı... Şimdi adeta para basıyor
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
3 Çinli otomotiv devi Türkiye'de üretime göz kırptı!
Otomobilde 'beyaz' renk tahtını kaybetti
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son günler
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
3 Çinli otomotiv devi Türkiye'de üretime göz kırptı!
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL