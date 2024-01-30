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Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 30 Ocak 2024 altın fiyatları…

30 Ocak 2024 | 10:24
Son Güncellenme: 30 Ocak 2024 | 10:34
Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1986 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,03 yükselişle 1982 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1986 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 320 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 34 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed'in yarın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler varlığını koruyor.

Buna göre, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın martta yüzde 50 ihtimalle faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülürken, martta da politika faizinin sabit bırakılması halinde mayıstaki toplantıda faiz indirimlerinin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gerileyen tahvil faizlerinden de destek alan altının ons fiyatı 2 bin 33 dolarla son 15 günün en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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