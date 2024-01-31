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Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Ocak 2024 altın fiyatları…

31 Ocak 2024 | 10:43
Son Güncellenme: 31 Ocak 2024 | 10:54
Altın fiyatları bugün ne kadar? 31 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1988 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,22 yükselişle 1986 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1988 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 330 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 570 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 37 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesinin emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırdığını belirterek bugün Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de ülke ekonomisinin atılan şahin adımlara karşın beklendiği şekilde yavaşlamadığını kaydeden analistler, bu durumun para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz indirimlerinin hangi ayda başlayacağına ilişkin tahminleri ötelediğini bildirdi.

Yıl başında yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indiriminin martta yapılacağının öngörüldüğünü hatırlatan analistler, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını ifade etti.

Analistler, bugün Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydederek, para politikası metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları ile Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 50 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 30 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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