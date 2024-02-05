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Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Şubat 2024 altın fiyatları…

05 Şubat 2024 | 10:43
Son Güncellenme: 05 Şubat 2024 | 10:53
Altın fiyatları bugün ne kadar? 5 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1992 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 düşüşle 1997 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1992 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 29 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesinin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonominin istenilen şekilde yavaşlamadığını gösterirken, enflasyonla mücadelenin de öngörülünden daha uzun süre devam edebileceği fiyatlamalarını güçlendiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ABD basınına verdiği bir röportajda, mart ayının faiz indirimleri için erken olduğunu belirtirken, bankanın faiz indirimlerine başlayacağı tarihin enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir faktör olacağını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in mayısta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güç kaybederken, haftanın ilk işlem gününde bankanın mayısta politika faizini yüzde 68 ihtimalle indireceği, yüzde 32 ihtimalle ise sabit bırakacağı öngörülüyor.

Öte yandan, tahvil piyasalarında güçlenen satış baskısıyla tahvil faizleri yükseliş eğiliminde hareket ederken, bu durum altının ons fiyatını baskılayan etkenler arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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