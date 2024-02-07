Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 yükselişle 1999 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Dün ABD'deki 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşten destek alan altının ons fiyatı günü yüzde 0,53 değer kazancıyla 2 bin 35 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 33 dolar seviyesinde bulunuyor

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine devam ettiğini kaydederek, İsrail ile Filistin arasındaki savaşta ateşkes görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini sınırladığını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bankanın bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceğini dile getirdi. Faizleri erken düşürmenin hata olacağına dikkati çeken Mester, bu yıl üç faiz indirimine sıcak baktığını ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de enflasyon konusunda ilerleme kaydedilmesine rağmen henüz istenilen noktaya gelinmediğini ifade ederek güçlü bir iş gücü piyasasının olduğu ortamda, ABD'nin bu yıl resesyondan kaçınmasının "oldukça umut verici göründüğünü" belirtti.

Para piyasalarında, Fed'in martta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 22, mayıs için ise yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.