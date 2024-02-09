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Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Şubat 2024 altın fiyatları…

09 Şubat 2024 | 10:33
Son Güncellenme: 09 Şubat 2024 | 10:44
Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 6 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 0,08 düşüşle 1999 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 2 bin 6 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Dün 2 bin 20-2 bin 38 dolar bandında seyreden altının ons fiyatı, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 2 bin 33 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 34 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesinin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Orta Doğu'daki gelişmelerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini düşünen Fed yetkilileri arasına dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de dahil oldu.

Barkin, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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