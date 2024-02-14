ARA
Bist 100
8986,59
-0,08%
Bist 100
Dolar/TL
30,749
0,138%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9408
0,0987%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0712
0,0495%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1969,82
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Şubat 2024 altın fiyatları…

14 Şubat 2024 | 10:51
Son Güncellenme: 14 Şubat 2024 | 11:02
Altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybederek günü yüzde 1,39 düşüşle 1967 liradan tamamladı.

Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1968 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı dün yüzde 1,4 değer kaybıyla günü 1993 dolardan tamamlayarak 4 Aralık'tan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ons altının fiyatı şu dakikalarda yatay seyrediyor.

ABD'de beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörülerin artması emtia fiyatları üzerinde oynaklığı artırırken, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası para piyasalarında, Fed'in martta yüzde 90 ve mayısta da yüzde 62 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Söz konusu veri öncesinde bankanın mayısta yüzde 44 ihtimalle faizde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyordu.

Analistler, enflasyon verilerinin ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğuna işaret ettiğini belirterek, bu durumun da Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 20 ve 2 bin 10 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1969,82 0,13%
  • ALTIN ONS 1992,36 -0,02%
  • BIST 100 8986,59 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,565 -0,145%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35472 -0,16802%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,55 0,1616%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,749 0,138%
  • EURO/DOLAR 1,0712 0,0495%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9408 0,0987%
  • STERLIN/DOLAR 1,25618 -0,21725%
Günün En Çok Okunanları
Bursa'nın 2023'te en çok turisti ağırladığı sürpriz ülke
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
Hisselerindeki artış bu yıl yüzde 45'i aştı, kısa süreliğine Amazon'u da solladı
Hisselerindeki artış bu yıl yüzde 45'i aştı, kısa süreliğine Amazon'u da solladı
ABD'de enflasyon beklentileri aştı
GERİ
İLERİ
Bursa'nın 2023'te en çok turisti ağırladığı sürpriz ülke
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
Otomotiv pazarı daralsa da kiralamada umut var
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
Accor, Türkiye’de 5 yıl içinde 100 otele ulaşmayı hedefliyor
Aile ve Gençlik Fonu başvurularında bilinmesi gerekenler neler?
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: Kredi iştahı artabilir
35 bin sağlık personeli alımında takvim belli oldu... Bakan Koca'dan açıklama
Hisselerindeki artış bu yıl yüzde 45'i aştı, kısa süreliğine Amazon'u da solladı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL