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Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Şubat 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Şubat 2024 altın fiyatları…

19 Şubat 2024 | 11:20
Son Güncellenme: 19 Şubat 2024 | 11:31
Altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Şubat 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 7 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 1995 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,6 artarak 2 bin 7 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı da yeni haftaya yüzde 0,4 artışla 2 bin 20 dolardan başladı.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin tarihin açıklanan makroekonomik verilerle ötelenmeye devam etmesine karşın, piyasalarda "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlü kalmayı sürdürmesinin risk iştahını canlı tuttuğunu ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in politika faizini martta sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

ABD'de tatil nedeniyle bugün piyasaların kapalı olacağını bildiren analistler, çarşamba günü yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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