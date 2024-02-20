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Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Şubat 2024 altın fiyatları…

20 Şubat 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 20 Şubat 2024 | 11:00
Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 5 lira seviyesinden işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 1 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 artarak 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağı endişelerinin sıcaklığını koruduğunu belirterek, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin altının fiyatını desteklediğini bildirdi.

Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin yarın yayınlanacak tutanaklarda, Bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçları aranacağını ifade eden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını belirtti.

Para piyasalarında, tutanaklar öncesi Fed'in politika faizini martta sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yüzde 65 ihtimalle mayısta da politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlanıyor. Fed'in faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle haziranda başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 40 ve 2 bin 60 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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