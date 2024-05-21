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Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Mayıs 2024 altın fiyatları…

21 Mayıs 2024 | 11:04
Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları

 Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 500 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 yükselişle 2 bin 511 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yüzde 0,4 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 2 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI  

Dün 2 bin 450 doları test ederek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, banka yetkililerinin bugün de devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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