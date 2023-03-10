Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.119 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,97 artışla 1.116 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,27 değer kazanarak 1.119 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.440 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da dün yüzde 0,95 artışla 1.831 dolardan kapanmasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 1.833 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilerin üzerinde bir noktaya kadar yükselteceğine yönelik fiyatlamaların ülkede bazı bankaların tahvil pozisyonlarında büyük zararlar oluşmasına neden olduğunu bildirdi.

Dün ABD'li banka hisselerinde görülen sert düşüşlerin risk algısını artırdığını ve altın fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin yüzde 79'dan yüzde 63'e gerilediğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.850 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Saat 16.30'da açıklanacak istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.ın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.