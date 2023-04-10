Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.238 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, yatay bir seyir izleyerek günü 1.243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.238 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.210 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen haftayı 2.007 dolardan tamamlamasının ardından yeni haftaya yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.997 dolardan başladı.

Analistler, ABD'de para politikalarına ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin piyasa beklentileri üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin para politikalarına ilişkin soru işaretlerini artırdığını vurgulayan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceği endişesinin altının onsa fiyatını baskıladığını söyledi.

Analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yüzde 64 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü belirtti.

Bugün, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.