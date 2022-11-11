Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.048 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,42 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.042,80 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 1.048 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.730 lira, Cumhuriyet altını da 7.010 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 3,00 değer kazanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.760 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırdığını ve küresel ölçekte dolar talebinin azaldığını bildirdi.

ABD’de dün açıklanan verilerin ardından para piyasası fiyatlamalarında Fed’in gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80’in üzerine çıktı.

Bugün ABD’de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.