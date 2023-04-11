Altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.239 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, yüzde 0,69 azalışla günü 1.234 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1.239 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.230 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,8 azalışla günü 1.991 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.999 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, güvenli liman varlıklara olan talebin sınırlı da olsa arttığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini ifade eden analistler, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti.

Para piyasalarında, Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, Uluslararası Para Fonu (IMF) Global Ekonomik Görünüm Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.040 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçelerin 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.