Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.073 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,38 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.076 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.073 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.790 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında yüzde 75 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.