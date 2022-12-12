ARA
Bist 100
5203,88
3,97%
Bist 100
Dolar/TL
18,6429
-0,0027%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7116
0,3904%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0573
0,3745%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1075,26
-0,18%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ merak ediyor. İşte 12 Aralık 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

12 Aralık 2022 | 11:28
0
Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.073 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,38 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.076 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.073 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.760 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı haftaya düşüşle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 1.790 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak merkez bankalarının faiz kararları ve yoğun veri gündemi öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantısında yüzde 75 ihtimalle politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1075,26 -0,18%
  • ALTIN ONS 1793,94 -0,17%
  • BIST 100 5203,88 3,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6429 -0,0027%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7116 0,3904%
  • EURO/USD 1,0573 0,3745%
  • INGILIZ STERLINI 1,22831 0,20967%
  • JAPON YENI 136,823 0,154%
  • KANADA DOLARI 1,36582 0,07767%
  • RUS RUBLESI 62,815 -0,9227%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL