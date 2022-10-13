Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 13 Ekim 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (13 Ekim )

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 999 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 998,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 999 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.645 lira, Cumhuriyet altını da 6.690 liradan satılıyor.

Dün, üst üste beş işlem günü süren düşüş eğilimini sonlandıran altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.671 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesi piyasalarda temkinli duruşun öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ultra şahin adımlarından ne zaman vazgeçeceğine ilişkin soru işaretlerinin bugünkü enflasyon verileriyle azalabileceğini aktaran analistler, beklenti üzeri gelen bir verinin piyasa fiyatlamalarını daha da bozabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de enflasyon verilerinin yanı sıra merkez bankası yetkilerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.