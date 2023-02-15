Altın fiyatları bugün ne kadar? 15 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.116 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.120 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,36 altında 1.116 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 lira, Cumhuriyet altını da 7.420 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.856 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,86 gerileyerek 1.840 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve altın fiyatını baskıladığını bildirdi.

Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi için ilave faiz artırımlarını desteklemesi sonrası, piyasalardaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantıda 25 baz puanlık artırımına gideceği ihtimali yüzde 88 ile değişim göstermedi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.