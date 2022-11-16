Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ merak ediyor. İşte 16 Kasım 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (16 Kasım)

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.062 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.069 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.064 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.062 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 artışla 1.778 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.774 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın dün artan jeopolitik risklerle altına olan talebin arttığını bildirdi.

Polonya’nın Ukrayna sınırındaki bir köyüne kaynağı bilinmeyen füzelerin düştüğü haberi ile risk algısının arttığını aktaran analistler, füzelerin Ukrayna hava savunma füzeleri olabileceği yönündeki haberlerle bugün altının ons fiyatının sakin bir seyir izlediğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin yanı sıra ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.