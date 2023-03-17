Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.181 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.172 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,77 artışla 1.181 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7.850 liradan satılıyor.

Dün günü 1.920 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,63 artışla 1.932 dolardan alıcı buluyor.

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar piyasalarda risk iştahını güçlendirse de ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz artırım beklentilerinin gerilemesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.ın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.