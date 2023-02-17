Altın fiyatları bugün ne kadar? 17 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.104 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 1.113 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,81 altında 1.104 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.815 lira, Cumhuriyet altını da 7.360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 1.820 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini belirterek, bu durumun merkez bankalarının faiz artırımlarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesini güçlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamaların altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde cari denge ve ABD'de ocak ayı öncü endeks verilerinin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.