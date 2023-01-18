Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.153 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,44 azalışla 1.152 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla 1.153 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.890 lira, Cumhuriyet altını da 7.660 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,3 değer kaybederek 1.909 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.908 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentilerin aksine getiri eğrisi hedef bandında değişikliğe gitmemesinin ardından piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Japon yenindeki değer kaybının dolar üzerinden altın fiyatlarını da baskıladığını ifade eden analistler, buna karşın ons altının 1.890 desteği üzerinde tutunduğuna dikkati çekti.

Analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, sanayi üretimi ve perakende satışlar ın öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu aktaran analistler, olası yükselişlerde 1.930 ve 1.940 dolar dirençlerinin takip edileceğini bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.