Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 2 Aralık altın fiyatları…

Altın bugün ne kadar? (2 Aralık 2022)

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 1,16 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 1.079 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.770 lira, Cumhuriyet altını da 7.180 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 1.800 dolardan alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD’de tahvil piyasasındaki resesyon fiyatlamaları 2000’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, açıklanan veriler ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller vermeyi sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in yüzde 80 ihtimalle bu ayki toplantıda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD’de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

İstihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.755 doların destek, 1.835 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.