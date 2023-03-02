Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.112 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 artışla 1.116 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,36 azalışla 1.112 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.400 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,59 artışla günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.832 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı devam ederken, bu durum tahvil piyasalarındaki satış eğilimini de hızlandırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 10 Kasım 2022'den bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin yüzde 30'u aştığını, temmuz ayına kadar da toplam 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Fed yetkililerinin açıklamalarının bugün de yatırımcıların odağında yer alacağını aktaran analistler, verilerden gelecek sinyallerin de piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.