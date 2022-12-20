Altın fiyatları bugün ne kadar? 20 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.076 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,32 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 azalarak haftanın ilk gününü 1.787 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde artan resesyon endişelerine karşın merkez bankalarının şahin duruşlarını koruyacaklarına ilişkin sinyallerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını bildirdi.

Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, ekonomilerdeki zayıflık işaretleri ve dolar endeksindeki düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksi ile ABD'de konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.800 ve 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.