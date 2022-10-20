Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 20 Ekim 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (20 Ekim )

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 974 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 973,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde, 974,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.601 lira, Cumhuriyet altını da 6.410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.629 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de yükselen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, faiz kararı sonrası altının gram fiyatında oynaklığın artabileceğini belirtti.

Bugün ayrıca, ABD’de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, AB Liderler Zirvesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.650 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 12’den yüzde 11’e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu. TCMB, ağustos ayının ardından eylülde de politika faizini 100 baz indirerek yüzde 12’ye çekmişti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.