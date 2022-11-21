Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (17 Kasım)

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.045 lira seviyesinde işlem görüyor.Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,65 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.047 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.045 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.710 lira, Cumhuriyet altını da 6.960 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.743 dolardan işlem görüyor.Analistler, artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.Resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizliklere neden olduğunu aktaran analistler, bu kapsamda çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talebi artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yeniden güçleniyor.Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.