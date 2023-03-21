Altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.203 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 1.209 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1.203 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.970 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor.

Dün 1.979 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,7 azalışla 1.966 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları öncesinde artan belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, ABD ve Avrupa'da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında Analistler, bugün ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.ın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.