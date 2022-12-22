Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından 1.090 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,10 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.089 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 1.090 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.786 lira, Cumhuriyet altını da 7.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 azalarak 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.817 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de beklentilerden iyi gelen tüketici güven endeksindeki ve enflasyon beklentilerindeki düşünün ardından enflasyon ve resesyon endişelerinin geri plana atıldığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faiz kararı ile ABD'de 3. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.