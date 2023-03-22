Altın fiyatları bugün ne kadar? 22 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.187 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,84 değer kaybıyla 1.187 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.187 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.940 lira, Cumhuriyet altını da 7.870 liradan satılıyor.

Dün 1.941 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.939 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, toplantının ardından Fed üyelerinin ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin beklentilerinin yayınlanacağını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü kaydetti.

Bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.ın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.