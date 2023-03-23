Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.214 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 1.206 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,66 artışla 1.214 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.990 lira, Cumhuriyet altını da 8.060 liradan satılıyor.

Dün 1.970 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 artışla 1.982 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmesine karşın, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası doların diğer para birimleri ve emtia karşısında değer kaybettiğini bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 2.010 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Para piyasalarında BoE'nin politika faizini 25 baz puan artırması öngörülürken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, TCMB'nin politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.ın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.