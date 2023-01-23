Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.161 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 azalışla 1.165 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,34 gerileyerek 1.161 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.720 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,3 değer kaybederek günü 1.927 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'de ekonomik aktivitenin bir süredir yavaşladığına dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.940 ve 1.960 dolar direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.