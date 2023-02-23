Altın fiyatları bugün ne kadar? 23 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.111 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,55 azalışla 1.107 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 1.111 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.820 lira, Cumhuriyet altını da 7.390 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,55 değer kaybederek günü 1.825 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda yüzde 0,27 artışla 1.830 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının, bankanın faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceği endişelerini artırdığını bildirdi.

Tutanakların ardından altın fiyatlarının baskılandığını ifade eden analistler, bugün Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının beklenildiğini aktaran analistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 8'e indirmesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.