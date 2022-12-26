Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.086 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,44 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.080 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 1.086 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.780 lira, Cumhuriyet altını da 7.225 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,31 artarak günü 1.797 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller üretmeyi sürdürürken, fiyatlamalardaki resesyon ve enflasyon ikilemini de beslemeye devam etti.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarındaki belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışının sürdüğünü belirterek, bugün batı ülkelerinde Noel tatili nedeniyle piyasaların neredeyse tamamının kapalı olduğunu kaydetti.

Açık olan piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.