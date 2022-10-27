Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ merak ediyor. İşte 27 Ekim 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (27 Ekim )

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 995 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 996,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 995 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.700 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.661 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de resesyon kaygılarını artırması ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ultra şahin para politikasında sona gelindiği beklentilerinin doları baskıladığını ve altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD’deki büyüme verileri başta olmak üzere gündemin oldukça yoğun olduğunu aktaran analistler, altın fiyatlarında oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark Şubat 2020’den bu yana ilk kez sıfırın altına indiğini hatırlatarak, tahvil piyasalarının da yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 ve 1.630 doların destek konumunda olduğunu belirten analistler, 1.690 doların direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.