Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (28 Kasım)

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.050 lira seviyesinde işlem görüyor.Cuma günü, yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 1.052 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.751 dolardan işlem görüyor.Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri arttırırken, dünya genelinde risk algısının yükselmesine sebep olduğunu bildirdi.Risk algısının, küresel dolar talebini artırdığını ve emtia fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.Para piyasalarında, Fed'in gelecek ayki toplantıda yüzde 75 ihtimalle 50, yüzde 25 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin öne çıktığını ve Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını bildirirken, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.