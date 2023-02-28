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Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 28 Şubat 2023 altın fiyatları…

28 Şubat 2023 | 10:56
Son Güncellenme: 28 Şubat 2023 | 11:00
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.100 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,40 artışla 1.104 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,36 azalışla 1.100 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.800 lira, Cumhuriyet altını da 7.320 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün yüzde 0,33 artışla günü 1.817 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.810 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde enflasyon baskısı güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerle yumuşak iniş ihtimalinin tekrar gündeme geldiğini belirterek, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.

 

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  • ALTIN GRAM - TL 1098,36 -0,47%
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