Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? merak ediyor. İşte 29 Eylül 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (29 Eylül )

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 979 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 2,2 artışla 987 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 979 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.560 liradan satılıyor.

Dün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından doların değer kaybetmesine paralel yüzde 1,9 yükselerek 1.660 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1 azalışla 1.643 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını ve altın fiyatlarında dalgalanmanın sürebileceğini belirterek, tahvil ve döviz piyasasındaki hareketliliğin de yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin de yoğun olduğuna işaret eden analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCM) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD’de büyüme, Almanya’da enflasyon ve Avro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.660 ve 1680 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.