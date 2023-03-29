Altın fiyatları bugün ne kadar? 29 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.207 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 1,08 artarak günü 1.214 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,58 azalışla 1.207 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor.

Dün 1.974 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,61 azalışla 1.962 dolardan alıcı buluyor.

ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de bekleyen konut satışları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.ın 205 bin artması, işsizlik oranının ise yüzde 3,4'te sabit kalması bekleniyor.