Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ merak ediyor. İşte 3 Kasım 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (3 Kasım )

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 975 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,5 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 979,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 975 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.605 lira, Cumhuriyet altını da 6.500 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Altının ons fiyatı, Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarının ardından artan dolar talebiyle yüzde 0,8 değer kaybederken, yeni günde de önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.630 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Fed’in para politikası kararlarında veri bazlı ilerleyeceklerini açıklamasının ardından ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak makroekonomik verilerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, ABD tahvil piyasasının da yakından takip edildiğini bildirdi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 3,54, yıllık ise yüzde 85,51 arttı.

Analistler, bugünün veri takviminde Avro Bölgesi’nde işsizlik, ABD’de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.630 ve 1.600 dolar seviyelerinin destek, 1.690 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.