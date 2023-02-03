Altın fiyatları bugün ne kadar? 3 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.160 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,11 azalışla 1.156 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 1.160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.900 lira, Cumhuriyet altını da 7.710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,08 değer kaybıyla günü 1.913 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.916 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması risk iştahını pozitif etkilerken, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının da sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin yönlendirmelerinin dün altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 ve 1.960 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.