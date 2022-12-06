Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ merak ediyor. İşte 6 Aralık 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (6 Aralık)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.060 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatına paralel yüzde 1,65 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.059 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.060 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.740 lira, Cumhuriyet altını da 7.055 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 1,7’lik düşüşün ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.770 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD’de dün açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

ABD’de ISM imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) 56,5’e yükselmesi ve fabrika siparişleri de yüzde 1 artarak beklentileri geride bırakması sonrası Fed’in gelecek hafta 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 80 seviyesinde seyrederken, şubatta 50 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik tahminler arttı.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.