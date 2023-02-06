Altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.136 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,36 azalışla 1.128 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.136 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 2,49 değer kaybıyla günü 1.865 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.877 dolardan işlem görüyor.

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceğine yönelik beklentileri artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mayısta 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 63 seviyesine çıktı.

Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yaşanan gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini aktaran analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.