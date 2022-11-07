Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?’ merak ediyor. İşte 7 Kasım 2022 altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (7 Kasım)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 998 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 2,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.003,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 azalışla 998,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.640 lira, Cumhuriyet altını da 6.640 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,8 azalışla 1.667 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin cuma günkü açıklamalarında aralık toplantısı için 50 baz puanlık faiz artışına işaret etmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bu hafta yoğun makreokonomik ve takvimi ve ABD’deki seçim sürecinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini belirten analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ile Avro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.650 doların destek, 1.680 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.