Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.125 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1.122 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.125 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.845 lira, Cumhuriyet altını da 7.480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşüşle günü 1.847 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda da 1.851 dolardan işlem görüyor.

ABD'de para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın ABD Senato'sunda yapacağı yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Fed'in 21-22 Mart'taki toplantısı öncesinde Powell'ın sözle yönlendirme için Senato'daki oturumu önemli bir fırsat olarak kullanmasının beklendiğini kaydederek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek 3 toplantıda da 25 baz puan faiz artırımına gitmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stokları verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.860 ve 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.