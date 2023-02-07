Altın fiyatları bugün ne kadar? 7 Şubat gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.134 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,26 artışla 1.132 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 1.134 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.860 lira, Cumhuriyet altını da 7.540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,18 değer kazancıyla günü 1.868 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.874 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik artan belirsizliklerle piyasalardaki yön arayışı devam ederken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta politika faizini 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puan faiz artırılacağına ilişkin beklentiler de çok düşük ihtimalle de olsa olasılık dahiline girdi.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.