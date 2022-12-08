Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.071 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.071 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla 1.071 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.755 lira, Cumhuriyet altını da 7.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,9'luk yükselişin ardından şu sıralarda yatay bir seyirle 1.786 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde güçlenen resesyon endişeleri karşısında merkez bankalarının gelecek hafta atacakları para politikalarına yönelik belirsizlik ve devam eden jeopolitik risklerin dün altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Nükleer savaş tehdidi büyüyor” açıklamasının piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasına neden olduğunu dile getiren analistler, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Sistemik Risk Komitesi'nde yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 ve 1.820 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.