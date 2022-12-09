Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Aralık gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.076 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,09 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.072 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.076 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.160 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dünkü yüzde 0,08'lik yükselişin ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.794 dolardan işlem görüyor.

Analistler, artan resesyon kaygılarının uzun dönem tahvil faizlerini baskılamayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların gelecek hafta yoğunlaşacak merkez bankası takvimi öncesinde temkinli davrandıklarını söyledi.

Para piyasalarında, gelecek hafta ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan artırmasının fiyatlandığını aktaran analistler, 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin ise yüzde 25'le hala olasılık dahilinde olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.